أول ظهور للبابا فرانسيس في الفاتيكان بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى

فاتيكان سيتي - (أ ب)

ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، أمام الحشد في ساحة القديس بطرس بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى.

ودخل البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، مما يمثل أول ظهور علني له في الفاتيكان منذ خروجه من المستشفى قبل أسبوعين.

ورفع البابا يديه ليلوح للحشد، الذي وقف وصفق له، بينما كان يتم تحريكه إلى مقدمة المذبح في الساحة.

وقال البابا للحشد: "أتمنى للجميع أحدًا مباركًا. شكرًا جزيلاً لكم".

وكان صوت البابا أقوى مما كان عليه عندما خاطب المهنئين له خارج مستشفى جيميلي في يوم خروجه من المستشفى في 23 مارس، بعد تعرضه لالتهاب رئوي مهدد للحياة خلال إقامته في المستشفى لمدة خمسة أسابيع.