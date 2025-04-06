إعلان

أول ظهور للبابا فرانسيس في الفاتيكان بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى

12:34 م الأحد 06 أبريل 2025

البابا فرنسيس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

فاتيكان سيتي - (أ ب)

ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، أمام الحشد في ساحة القديس بطرس بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى.

ودخل البابا فرنسيس إلى ساحة القديس بطرس على كرسي متحرك خلال قداس يوبيل خاص للمرضى، مما يمثل أول ظهور علني له في الفاتيكان منذ خروجه من المستشفى قبل أسبوعين.

ورفع البابا يديه ليلوح للحشد، الذي وقف وصفق له، بينما كان يتم تحريكه إلى مقدمة المذبح في الساحة.

وقال البابا للحشد: "أتمنى للجميع أحدًا مباركًا. شكرًا جزيلاً لكم".

وكان صوت البابا أقوى مما كان عليه عندما خاطب المهنئين له خارج مستشفى جيميلي في يوم خروجه من المستشفى في 23 مارس، بعد تعرضه لالتهاب رئوي مهدد للحياة خلال إقامته في المستشفى لمدة خمسة أسابيع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا فرنسيس الفاتيكان ساحة القديس بطرس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الدولار يتراجع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ليهبط من مستواه القياسي
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق