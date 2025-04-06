جنوب السودان.. ما هو واقع البلد الذي ألغت الولايات المتحدة تأشيرات مواطنيه؟

( بي بي سي)

أعلنت الولايات المتحدة الأحد إلغاء جميع التأشيرات لحاملي جوازات سفر جنوب السودان، ومنع الوافدين الجدد القادمين من ذلك البلد إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن قرار بلاده جاء لأن "جنوب السودان لا يقبل عودة مواطنيه إلى بلدهم"، واتهم روبيو الحكومة الانتقالية في جوبا "باستغلال الولايات المتحدة"، وقال "جنوب السودان فشل في احترام المبدأ القائل بأن كل بلد يجب أن يقبل عودة مواطنيه في الوقت المناسب عندما تسعى دولة أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى إبعادهم."

ويعد هذا أول إجراء من نوعه يستهدف استثناء جميع حاملي جوازات السفر من بلد معين منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، بعد اتخاذه قرارات مناهضة للهجرة.

ولم تعلق سفارة جنوب السودان في واشنطن على القرار الأمريكي، حتى نشر التقرير.

وسابقاً، تم منح مواطني جنوب السودان "وضع الحماية المؤقتة" (TPS) من قبل إدارة سلف ترامب جو بايدن، ومن المقرر هذه الحماية في 3 مايو/ أيار 2025.

و تمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة، للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية الأخرى. وبموجب هذه الحماية لا يتعرض الأشخاص للترحيل.

ووفقا لما ذكرته وزارة الأمن الداخلي في سبتمبر/ أيلول 2023، فإن هناك 133 جنوب سودانياً في الولايات المتحدة بموجب برنامج TPS، مع وجود 140 آخرين مؤهلين للتقديم، لكن البيت الأبيض بقيادة ترامب بدأ في إلغاء تصنيفات TPS، ما يهدد الوضع القانوني لهذه الفئة.

ويأتي استهداف إدارة ترامب لجنوب السودان بعد أن حاول عدد متزايد من الأفارقة دخول الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية، وهو بديل للطرق الخطرة إلى أوروبا، وفق ما نقلت وكالات إعلام دولية.

أحد أفقر دول العالم

ويعتبر جنوب السودان أحدث دولة مستقلة في العالم، إذ انفصلت الجمهورية عن الشمال في التاسع من يوليو/ تموز من عام 2011 وذلك نتيجة لاتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى أطول حرب أهلية في إفريقيا.

ويعد جنوب السودان من أفقر دول العالم، ولا يزال يعاني من التوترات بين القادة السياسيين، ويخشى بعض المراقبين من تجدد الحرب الأهلية التي أودت بحياة 400 ألف شخص بين عامي 2013 و 2018.

والشهر الماضي حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن جنوب السودان يواجه خطر الانزلاق مرة أخرى إلى الحرب الأهلية.

فيما أوضح روبيو أن واشنطن "ستكون مستعدة لمراجعة هذه الإجراءات عندما يتعاون جنوب السودان بشكل كامل".

وخلال فترة ولايته السابقة، وقّع ترامب مرسوماً في عام 2017 يحظر دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الأراضي الأمريكية.

وتم استهداف ليبيا والسودان وسوريا والعراق وإيران واليمن والصومال، وقد أفلت جنوب السودان، وهو بلد ذو أغلبية مسيحية، من هذا الإجراء في ذلك الوقت.

في عام 2022، احتل جنوب السودان المرتبة قبل الأخيرة في المؤشر العالمي للتنمية البشرية الذي نشرته الأمم المتحدة، قبل الصومال مباشرةً، وفق إحصائية نُشرت في عام 2024.

تبلغ مساحة دولة جنوب السودان نحو 620 ألف كيلومتر مربع، ويتراوح عدد سكانها بين 7.5 مليون و10 ملايين شخص.

ويستضيف جنوب السودان حوالي 330,000 لاجئ وطالب لجوء معظمهم من السودان، وفيه مليونا شخص من النازحين داخلياً بسبب النزاع وانعدام الأمن والتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، وفقاً للأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، عاد أكثر من 500,000 لاجئ جنوب سوداني إلى البلاد منذ توقيع اتفاقية السلام التي تم تنشيطها في عام 2018.

ولا تزال أزمة اللاجئين في جنوب السودان هي الأكبر في إفريقيا، حيث تستضيف البلدان المجاورة إثيوبيا، وكينيا والسودان، وأوغندا - أكثر من 2.3 مليون لاجئ من جنوب السودان.

وعلى الرغم من أن جنوب السودان يعاني من وضع إنساني متردٍ، إلا أنه استقبل لاجئين من جاره السودان نتيجة الصراع الدائر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، الذي بدأ في 2023.