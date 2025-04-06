رئيس الأركان الإيراني: نريد استقرار المنطقة ولا نسعى لامتلاك سلاح نووي

وكالات

قال رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، اليوم الأحد، أن إيران أكدت في ردها على رسالة ترامب أنها تريد استقرار المنطقة ولا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف رئيس أركان القوات الإيرانية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية: لسنا دعاة حرب ولا ننوي بدءها لكننا سنرد على التهديدات بكامل قوتنا، مشيرًا إلى أن المرشد الأعلى الإيراني أكد أنه لن يكون هناك تفاوض بشكل مباشر، وأنه لا مانع من إجراء تفاوض غير مباشر.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وجه في وقت سابق تهديدا قويا لإيران بشأن احتمال قصفها، وفرض رسوم جمركية ثانوية عليها، إذا لم يتم التوصل مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

كما أشار ترامب في مقابلة مع "NBC NEWS"، إلى إمكانية إعادة فرض قيود اقتصادية، على غرار إجراءاته السابقة في فترة ولايته الأولى.