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BBC

تدريبات مشتركة للقوات البحرية الصينية والروسية في المحيط الهادئ

11:52 ص الأحد 14 يوليو 2024

وزارة الدفاع الصينية

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بكين - (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن قوات بحرية صينية وروسية أجرت مؤخرا جولة أخرى من التدريبات المشتركة.

وقالت الوزارة في بيان إنها العملية المشتركة الرابعة وجرت في غرب وشمال المحيط الهادئ، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن العملية، التي تم تنفيذها وفقا لخطة سنوية، لم تستهدف أي طرف ثالث وليس لها صلة بالوضع الدولي الراهن.

يشار إلى أن الصين تكثف التدريبات العسكرية مع روسيا، وسط العقوبات الأمريكية.

وزارة الدفاع الصينية بكين القوات البحرية الصينية روسيا المحيط الهادئ
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