مصرع ملكة جمال أوروبا "جولر أردوغان" أثناء هروبها من الشرطة

(وكالات)

توفيت جولر أردوغان، عارضة الأزياء التركية الشابة وحاملة لقب "ملكة جمال أوروبا"، عن عمر يناهز 27 عامًا، بعد حادث في مدينة جيرسون شمالي تركيا.

وذكرت صحيفة "صباح" التركية، أن جولر، التي حصلت على لقب ملكة جمال أوروبا في مسابقة أقيمت في كوسوفو، كانت تقضي وقتًا مع صديقاتها في عطلة، حيث كانت تتناول الكحول، وعندما أوقفت الشرطة المجموعة بعد تلقي بلاغات، كانت جولر في حالة سكر، مما دفعها إلى محاولة الهروب على قدميها.

وأثناء عبورها أحد الجسور في المدينة، فقدت توازنها وسقطت في طريق إحدى المركبات، مما أسفر عن دهسها ووفاتها في الحال.

وكانت جولر أردوغان واحدة من أبرز الوجوه التركية في عالم الأزياء، ومثلت تركيا في العديد من المسابقات الدولية، كما كانت تحظى بمتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.