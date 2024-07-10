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واشنطن وسول تجريان الجولة الخامسة من المباحثات حول اتفاق تقاسم تكاليف الدفاع

10:50 ص الأربعاء 10 يوليه 2024

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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سول - (د ب أ)

من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جولة خامسة من المحادثات هذا الأسبوع، لتجديد اتفاق تقاسم تكاليف الدفاع الخاصة باحتياجات القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وزارة الخارجية في سول أن المفاوضات بشأن "اتفاق الإجراءات الخاصة الـ12، ستعقد في سول في الفترة من اليوم الأربعاء حتى بعد غد الجمعة، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

تأتي المحادثات الأخيرة بين الدولتين، بعد أسبوعين فقط من الاجتماع السابق، الذي عقد في سول في أواخر يونيو الماضي.

وعقد الجانبان، الجولة الأولى من المحادثات في هاواي، في الفترة من 23 حتى 25 أبريل الماضي، لتبادل مواقفهما الأساسية، تلتها محادثات، أواخر مايو الماضي، في سول وفي أوائل يونيو الماضي، في واشنطن.

ويبدو أن الجانبين يعملان على تسريع المفاوضات، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينقضي اتفاق "الإجراءات الخاصة" بين كوريا الجنوبية وأمريكا في نهاية عام 2025 .

كوريا الجنوبية لولايات المتحدة
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