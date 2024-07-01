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حماس تعلق على قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي

05:56 م الإثنين 01 يوليو 2024

مجمع الشفاء

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(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، على إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن عشرات الأسرى الفلسطينيين من غزة وعلى رأسهم مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية، قائلة إن الحالة التي ظهر عليها الأسرى المفرج عنهم اليوم تؤكد "السلوك الإجرامي لحكومة الاحتلال الفاشية المتحدية لكافة القوانين الإنسانية".

وفي وقت سابق اليوم، تم الإفراج عن أبو سلمية رفقة نحو 50 شخصًا من الفلسطينيين بينهم كوادر وأطقم طبية.

وأثار قرار الإفراج عن أبو سلمية موجة غضب واسعة بين المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي طالب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الإفراج عن أبو سلمية.

حماس مجمع الشفاء الطبي الاحتلال الإسرائيلي
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