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BBC

سلطنة عمان تكشف حقيقة إيقاف إصدار التأشيرات السياحية للمصريين

04:44 م الإثنين 01 يوليه 2024

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كتبت- سلمى سمير:

نفت سفارة سلطنة عمان لدى مصر، ما تردد حول إيقاف السلطنة إصدار التأشيرات السياحية للمصريين الساعين للسفر إليها.

وفي بيان عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قالت السفارة: "تود سفارة سلطنة عمان في جمهورية مصر العربية أن تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة حول إيقاف سلطنة عمان التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في السفر إليها".

وناشدت السفارة جميع الراغبين في السفر إليها بالتحقق من صحة المعلومات حول هذا الشأن عبر موقع "شرطة عمان السلطانية".

سلطنة عمان إيقاف إصدار التأشيرات السياحية للمصريين سفارة سلطنة عمان
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