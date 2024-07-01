سلطنة عمان تكشف حقيقة إيقاف إصدار التأشيرات السياحية للمصريين
كتبت- سلمى سمير:
نفت سفارة سلطنة عمان لدى مصر، ما تردد حول إيقاف السلطنة إصدار التأشيرات السياحية للمصريين الساعين للسفر إليها.
وفي بيان عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" قالت السفارة: "تود سفارة سلطنة عمان في جمهورية مصر العربية أن تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة حول إيقاف سلطنة عمان التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في السفر إليها".
وناشدت السفارة جميع الراغبين في السفر إليها بالتحقق من صحة المعلومات حول هذا الشأن عبر موقع "شرطة عمان السلطانية".
تود سفارة سلطنة عمان في جمهورية مصر العربية أن تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة حول إيقاف سلطنة عمان التأشيرات السياحية للمصريين الراغبين في السفر إليها. وتناشد السفارة الجميع التحقق من صحة المعلومات حول هذا الشأن عبر موقع شرطة عمان السلطانية.— سفارة سلطنة عُمان - القاهرة | OMAN EMBASSY - CAIRO (@OmanEmbassyEG) July 1, 2024
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