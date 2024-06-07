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الجمعية العامة للأمم المتحدة تنتخب 5 أعضاء جدد لمجلس الأمن

12:14 م الجمعة 07 يونيو 2024

مجلس الأمن الدولي

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نيويورك- (د ب أ)

من المقرر أن تشغل الدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال خمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن الدولي، لمدة عامين، بداية من 2025.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة أعضاء جدد يوم الخميس، ليحلوا محل الإكوادور واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا.

يشار إلى أن مجلس الأمن هو الكيان الوحيد بالأمم المتحدة الذي له سلطة تمرير قرارات ملزمة وفق القانون الدولي.

والدول الخمس دائمة العضوية في المجلس هي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا، وهي تتمتع بحق النقض (الفيتو).

وللدول العشر غير دائمة العضوية، والتي تنتخب لمدة عامين، نفوذ أقل بكثير.

كما انتخبت الجمعية العامة رئيسا جديدا. وسوف يشغل رئيس وزراء الكاميرون السابق، فيليمون يانج، المنصب الشرفي في الأساس، لمدة عام.

مجلس الأمن الدولي خمسة مقاعد غير دائمة الجمعية العامة للأمم المتحدة
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