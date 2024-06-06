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BBC

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتعلن موعد عيد الأضحى

09:35 م الخميس 06 يونيو 2024

المراصد الملكية السعودية

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وكالات

أعلنت المراصد الملكية السعودية تمام رؤية هلال شهر ذي الحجة في محافظة الحريق، وأن اليوم هو المتمم لشهر ذي القعدة، وغدًا أول أيام شهر ذي الحجة.

وبذلك يكون يوم عرفة هو يوم السبت بعد المقبل الموافق 15 يونيو 2024.

وكانت المحكمة العليا في السعودية، دعت اليوم الخميس، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء اليوم، الموافق الـ29 من شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية.

وبعد رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم، فإن غدا الجمعة هو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد بعد المقبل الموافق 16 يونيو 2024، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكانت سماء تمير الملبّدة بالغيوم، حالت دون تحري رؤية هلال ذي الحجة اليوم، وواصلت مراصد السعودية تحري هلال ذي الحجة، حتى تم رصده في محافظة الحريق.

المراصد الملكية السعودية هلال شهر ذي الحجة يوم عرفة عيد الأضحى
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