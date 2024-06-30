"هراء عبثي".. مؤرخ أمريكي عن مساعي الديمقراطيين لاستبدال بايدن

وكالات

قال البروفيسور المتخصص في التاريخ بالجامعة الأمريكية آلان ليشتمان، إنه سيكون خطأ أن يستبدل الحزب الديمقراطي مرشحه الرئيس الحالي جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

وقد سبق وأن نجح ليشتمان في توقع الفائزين في الانتخابات الرئاسية السابقة.

ويرى الديمقراطيون أنه من غير الواضح إذا ما كان بايدن لديه القدرة الجسدية على تولي حملته الانتخابية أم لا، وكذلك قدرته على خوض المنافسة ضد ترامب.

فيما رد ليشتمان على ذلك خلال تصريحات لشبكة "سي إن إن"، قائلا: "هذا خطأ كبير، إنهم ليسوا أطباء مختصين، ولا يعلمون إذا ما كان بايدن قادرا جسديا على شغل ولاية ثانية أم لا".

وأوضح ليشتمان أن الأمر يذكره بما حدث مع الرئيس الراحل رونالد ريجان وقد كان في 73 من عمره، إذ قالوا حينها إنه غير قادر على تولي فترة ثانية، غير أنه فاز حينذاك في 49 ولاية أمريكية.