جيش الاحتلال يعلن قصف عدة مواقع لحزب الله اللبناني

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت العديد من مواقع حزب الله اللبناني، في جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه، أن الأهداف شملت مبنى، كان حزب الله يستخدمه، وأيضا بنية تحتية أخرى، في بلدتي "طيبة" و"رب الثلاثين"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية؟.



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قد أكد أن إسرائيل لا ترغب في خوض حرب ضد حزب الله في لبنان، مشيرًا إلى تفضلة إسرائيل للحل الدبلوماسي.



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن الوزير قوله أمس الأول الجمعة خلال زيارة للقوات قرب الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان "نحن نعمل على حل سياسي. هذا هو الخيار الأفضل دائما.. نحن لا نبحث عن حرب لكننا مستعدون لها".

وتصاعدت حدة القتال بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ودعت العديد من الدول مواطنيها إلى مغادرة لبنان.

وهناك مخاوف من تحول الصراع بين إسرائيل ولبنان إلى حرب إقليمية مفتوحة قد تشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.