لابيد: هناك محادثات مع أطراف مختلفة بينها حزب الليكود لإسقاط حكومة نتنياهو

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، إن هناك محادثات مع أطراف مختلفة ومن ضمنها أعضاء في حزب الليكود من أجل إسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد لابيد، أن المعارضة الإسرائيلية ستسقط حكومة نتنياهو من أجل إنقاذ الدولة، مشيرا إلى أنه يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة الأسرى وتهدئة الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

وأوضح لابيد، أنه يجب تدمير جميع قدرات حماس العسكرية والإدارية، مشددا في الوقت نفسه على أن هذا ليس ملحا مثل إعادة 120 أسيرا في غزة.