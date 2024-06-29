واشنطن: خطر اتساع الحرب مع حزب الله مازال مرتفعا

وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن وزير الدفاع يوآف جالانت أيد مهاجمة حزب الله إثر عملية أكتوبر لكنه الآن يعتبر الأمر غير حكيم.

وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلا عن المسؤولين، أن خطر اتساع الحرب مع حزب الله مازال مرتفعا بشكل كبير.

كانت يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، قالت إن وزير الدفاع أوضح للأمريكيين أن إسرائيل لا تسعى للحرب مع حزب الله بل لتسوية إن أمكن ذلك.

وقالت الصحيفة العبرية عن جالانت قوله إنه قال للأمريكيين لا نريد حربا في الشمال وسنقبل باتفاق يبقي حزب الله بعيدا عن الحدود.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جلالانت، الخميس قوله، إن الجيش يمكنه إعادة لبنان إلى العصر الحجري لكنه لا يسعى للحرب مع حزب الله.

وأعلنت القناة 12 العبرية، أمس الأربعاء، اتخاذ قرار بنقل قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة إلى الشمال قرب الحدود مع لبنان، مشيرة إلى أن المسؤولين يدركون أن التصعيد بالشمال يتزايد.

وأوضح مسؤول عسكري إسرائيلي، أن إسرائيل قد تضطر إلى اتخاذ خطوة تصعيدية قوية للغاية في لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتدريب الجنود الذي نقلوا للشمال استعدادا للقتال في بيئة مركبة ومناطق مأهولة.