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إسرائيل: خسرنا الكثير من الجنود ولكن الهدف تفكيك حماس

08:05 م الخميس 27 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تل أبيب خسرت الكثير من الجنود ولكن الهدف سامي وهو تفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس.

كانت إسرائيل اليوم نقلت عن مراقب الدولة في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، إن إسرائيل ليست مستعدة للحرب في الشمال.

وأضاف مراقب الدولة في رسالته، أن وزيرا الدفاع والداخلية يتجادلان ولسنا مستعدين لإجلاء السكان في حال نشوب حرب.

وأوضح أنه لا مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت فترة طويلة وهناك حاجة لعمل موحد ومنظم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس تل أبيب إسرائيل نتنياهو
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