إسرائيل: خسرنا الكثير من الجنود ولكن الهدف تفكيك حماس

وكالات

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن تل أبيب خسرت الكثير من الجنود ولكن الهدف سامي وهو تفكيك حركة المقاومة الإسلامية حماس.

كانت إسرائيل اليوم نقلت عن مراقب الدولة في رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، إن إسرائيل ليست مستعدة للحرب في الشمال.

وأضاف مراقب الدولة في رسالته، أن وزيرا الدفاع والداخلية يتجادلان ولسنا مستعدين لإجلاء السكان في حال نشوب حرب.

وأوضح أنه لا مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت فترة طويلة وهناك حاجة لعمل موحد ومنظم.