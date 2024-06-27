إعلان

BBC

اندلاع حريق في مبنى وزارة الضرائب الدنماركية

03:06 م الخميس 27 يونيو 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كوبنهاجن - (د ب ا)

اندلع حريق في مبنى وزارة الضرائب الدنماركية اليوم الخميس، مما دفع السلطات لإخلاء المبنى الواقع بوسط كوبنهاجن، بحسب ما قالته الشرطة وإدارة الإطفاء.

وشوهد الدخان الكثيف من فوق الأسطح في الوقت الذي توجه فيه عاملو الطوارئ إلى الموقع.

وقالت الشرطة إنه تم أيضا إخلاء المباني القريبة. ولم يعرف على الفور سبب اندلاع الحريق ونطاقه.

وقال وزير الضرائب الدنماركي جيب بروكس عبر منصة "اكس" إن موظفي الوزارة تجمعوا في مكان قريب.

ويذكر أن حريقا ضخما دمر مبنى البورصة القديم في كوبنهاجن في أبريل الماضي.

حريق وزارة الضرائب الدنماركية كوبنهاجن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بولندا ودول البلطيق تحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز الدفاع على الحدود الشرقية

إعلان

إعلان

* أجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة
* هل يجوز تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص وفقا للقانون الجديد؟