اندلاع حريق في مبنى وزارة الضرائب الدنماركية

كوبنهاجن - (د ب ا)

اندلع حريق في مبنى وزارة الضرائب الدنماركية اليوم الخميس، مما دفع السلطات لإخلاء المبنى الواقع بوسط كوبنهاجن، بحسب ما قالته الشرطة وإدارة الإطفاء.

وشوهد الدخان الكثيف من فوق الأسطح في الوقت الذي توجه فيه عاملو الطوارئ إلى الموقع.

وقالت الشرطة إنه تم أيضا إخلاء المباني القريبة. ولم يعرف على الفور سبب اندلاع الحريق ونطاقه.

وقال وزير الضرائب الدنماركي جيب بروكس عبر منصة "اكس" إن موظفي الوزارة تجمعوا في مكان قريب.

ويذكر أن حريقا ضخما دمر مبنى البورصة القديم في كوبنهاجن في أبريل الماضي.