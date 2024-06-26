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إعلام عبري: جالانت أكد على أهمية حل الخلافات مع إدارة بايدن في الغرف المغلقة

05:37 م الأربعاء 26 يونيو 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قال موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد في واشنطن على أهمية حل الخلافات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الغرف المغلقة وليس في العلن.

وأشارت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن جالانت، إلى أنه يقدر الدعم الأمريكي العلني والسري ويدعم صفقة التبادل التي أعلنها الرئيس بايدن.

وعقد جالانت خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عدة لقاءات مع مسؤولين أمريكيين على رأسهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وأوضح جالانت، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي ملتزم بإعادة جميع الأسرى دون استثناء وعلى حماس قبول الصفقة أو تحمل العواقب.

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس أنتوني بلينكن الولايات المتحدة
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