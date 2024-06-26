اختيار البرازيلي فالديسي أوركويزا أمينا عاما للإنتربول

باريس - (د ب ا)

تم اختيار البرازيلي فالديسي أوركويزا أمينا عاما لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول".

وأعلن مجلس المنظمة القرار في مقره في مدينة ليون الفرنسية مساء أمس الثلاثاء. ومن المتوقع أن تؤكد الجمعية العامة للإنتربول القرار في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وتعد الإنتربول أكبر منظمة بوليسية في العالم، حيث تضم في عضويتها 196 دولة، وتنسق التعاون الدولي، على سبيل المثال من خلال توفير منتدى للدول لتبادل المعلومات بشأن الأشخاص المطلوب القبض عليهم.

وأشاد رئيس الانتربول أحمد الريسي بخبرة ورؤية أوركويزا. ولم يعمل فقط أوركويزا كرجل شرطة بارز بالشرطة البرازيلية، ولكنه قدم أيضا خدمات مميزة بصفته موظف سابق في الإنتربول، وبصفته نائب رئيس المنظمة لشؤون شمال وجنوب أمريكا.