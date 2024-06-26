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مندوب موسكو لدى الأمم المتحدة: ندعم مطلب سوريا بسحب القوات الموجودة بشكل غير شرعي

11:49 ص الأربعاء 26 يونيو 2024

فاسيلي نيبينزيا

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نيويورك - (د ب أ)

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تدعم مطلب سوريا بضرورة سحب جميع القوات الموجودة بشكل غير شرعي في البلاد.

وأضاف نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، أن "الوضع في المنطقة لا يزال مضطربا للغاية وسط تواصل الأنشطة العسكرية في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والمخاطر العالية بتورط الدول المجاورة. ومن ناحية أخرى، تتزايد أسباب القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال نيبينزيا إن "مستوى التوترات لا يزال مرتفعا أيضا في المناطق التي لا تسيطر عليها دمشق حيث توجد بؤر للإرهاب في إدلب وما وراء نهر الفرات وفي المناطق التي تنفذ فيها تركيا عمليات. ولذلك، فإننا ندعم المطلب المشروع للسلطات السورية بضرورة سحب جميع القوات الموجودة بشكل غير شرعي في البلاد".

فاسيلي نيبينزيا نيويورك الأمم المتحدة سوريا
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