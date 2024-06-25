الخارجية الأمريكية: ندين أعمال العنف في كينيا وندعو إلى إتاحة الفرصة للحوار

وكالات

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، عن أسف واشنطن لسقوط ضحايا في احتجاجات كينينا، داعيا الحكومة في نيروبي إلى ضبط النفس.

كذلك أدانت الخارجية الأمريكية، أعمال العنف في كينيا، مطالبة بإتاحة الفرصة للحوار.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن محتجين اقتحموا مقر البرلمان في كينيا أضرموا النيران في مبان حكومية بعد إقرار قانون بفرض ضرائب جديدة، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

من جانبها، أعلنت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، مقتل 10 أشخاص على الأقل خلال اشتباكات بين قوات الشرطة الكينية ومحتجين اقتحموا البرلمان بعد إقرار قانون الضرائب الجديد.

وأشارت إلى اندلاع حريق في مكتب حاكم العاصمة الكينية نيروبي، خلال تظاهرات رافضة لفرض ضرائب جديدة أقرها البرلمان.

وكشفت التقارير أن قوات الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين خلال محاولاتهم لاقتحام البرلمان.