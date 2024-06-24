رئيس الحكومة اللبنانية يطالب بأخذ مصلحة لبنان بعين الاعتبار

بيروت - (د ب أ)

ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، الأطراف اللبنانية كافة بأخذ مصلحة لبنان وعلاقاته الخارجية بعين الاعتبار، وأثنى على البيان الرئاسي القبرصي الذي صدر الأسبوع الماضي لما حمله من حرص على أفضل العلاقات مع لبنان.

وجاء ذلك خلال اجتماع ميقاتي اليوم مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب في السرايا الحكومي في بيروت، حيث تم خلال الاجتماع البحث " في فحوى ونتائج الاتصالات التي قاما بها مع رئيس جمهورية قبرص ووزير الخارجية الأسبوع الماضي بهدف تأكيد عمق علاقات الصداقة بين البلدين التي ترسخت عبر السنوات، والتأييد والاحترام المتبادل على المستويات كافة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

وأثنى ميقاتي "على البيان الرئاسي القبرصي الذي صدر الأسبوع الفائت والذي شكل خطوة إضافية مقدرة من قبل لبنان لما حمله من حرص على أفضل العلاقات مع لبنان"، مناشداً " الأطراف اللبنانية كافة بأخذ مصلحة لبنان وعلاقاته الخارجية بعين الاعتبار".

وأشار بيان رئاسة مجلس الوزراء إلى أن من أوجه التعبير عن الصداقة بين لبنان وقبرص "الدعم السياسي والدبلوماسي الذي ما زالت تقدمه قبرص للبنان في المحافل الأوروبية والدولية، كما تجلّى ذلك من خلال زيارتي الرئيس القبرصي للبنان هذا العام وتبنيه الدفاع أمام المفوضية الأوروبية عن موقف لبنان من قضية النازحين السوريين."

وكان ميقاتي قد "عوّل في اتصاله مع الرئيس القبرصي على حكمته في تفهّم الخصوصية اللبنانية وفي إدراك دقة التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة خاصة لما تتركه حرب غزة من تداعيات خطيرة على دول المنطقة والجوار ، وعلى جنوب لبنان بشكل خاص".

وتم خلال الاجتماع بين ميقاتي وبو حبيب البحث "في التحديات التي يواجهها لبنان في هذه المرحلة وأهمها وأخطرها الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والتي تترافق مع تهديدات بالحرب تطلقها إسرائيل ضد لبنان، كما جرى الحديث عن الاتصالات الدبلوماسية اللبنانية"، بحسب البيان.

وكان الأمين العام ل " حزب الله" حسن نصرالله قد حذر، في كلمة له الأربعاء الماضي، الحكومة القبرصية من فتح المطارات القبرصية لإسرائيل لضرب لبنان. وأعلنت قبرص أنها ليست متورطة بأيّ شكل من الأشكال في الحروب، وليست جزءاً من المشكلة.