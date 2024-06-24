بوريل يتهم الحكومة الجورجية بتعريض مسار الاتحاد الأوروبي للخطر

لوكسمبورج - (د ب أ)

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدرسون كيفية الرد على قيام جورجيا مؤخرا بتمرير قانون يشدد القواعد المفروضة على المنظمات غير الحكومية في الحصول على التمويل الأجنبي.

وأضاف بوريل أنه في حال اتخاذ تدابير أخرى من نفس النوع، "لن يُفتح الباب المؤدي للاتحاد الأوروبي".

ويلزم القانون وسائل الإعلام المستقلة، وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بالتسجيل على أنها "عميل أجنبي"، وتقديم المعلومات للدولة إذا حصلت على أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج.

وبرر حزب الحلم الجورجي الحاكم القانون بأنه سوف يؤدي إلى قدر أكبر من الشفافية وتعزيز السيادة الجورجية.

ولم تنجح المظاهرات الحاشدة وتدخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللذان يعارضان القانون، في حمل الحكومة على تعديل موقفها.

ويعتقد المعارضون أن القانون سوف يسهم في إسكات المنظمات التي تنتقد الحكومة على غرار ما حدث في روسيا.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مجموعة ردود الفعل، بما في ذلك تجميد الاجتماعات الرفيعة المستوى مع جورجيا، وتحويل التمويل الأوروبي للمنظمات غير الحكومية مباشرة في البلاد.