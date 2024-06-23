مطالبات بإجراء إضراب عام داخل إسرائيل لإقالة حكومة نتنياهو

(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن قادة الاحتجاجات داخل إسرائيل يطالبون بإجراء إضراب عام بدءًا من من الـ7 من يوليو القادم لإقالة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحل الكنيست.

ويواجه نتنياهو وحكومته مطالبات متزايدة بالاستقالة على خلفية إدارتهم للحرب الدائرة في قطاع غزة، وفشلهم حتى اللحظة في تحقيق أهداف الحرب المعلنة المتمثلة في إعادة الأسرى المحتجزين والقضاء على حركة حماس.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد طالب بتشكيل حكومة جديدة تسقط الحكومة الحالية وطالب بانضمام عضو مجلس الحرب المستقيل بيني جانتس إليها.