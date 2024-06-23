الجيش الأمريكي: تدمير 3 مسيرات بحرية تابعة للحوثين في البحر الأحمر

كتب- محمد فتحي:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدميرها 3 مسيرات بحرية تابعة للحوثيين في البحر الأحمر كانت تمثل تهديدًا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وقالت إن الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن على خليج عدن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيون، تنفيذ عمليتين مشركتين مع المقاومة العراقية، استهدفتا 4 سفن في ميناء حيفا وأخرى في البحر المتوسط بطائرات مسيرة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقال سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عمليتين عسكريتين مشتركتين".

وتابع: "العملية الأولى استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا منها سفينتان ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركات انتهكت قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".

يذكر أن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثيون، أعلن تنفيذ عمليتين مشركتين مع المقاومة العراقية، استهدفتا 4 سفن في ميناء حيفا وأخرى في البحر المتوسط بطائرات مسيرة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقال سريع في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على الجرائم المرتكبة بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية عمليتين عسكريتين مشتركتين".

وتابع: "العملية الأولى استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا منها سفينتان ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركات انتهكت قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة". للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)