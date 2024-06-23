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BBC

كندا.. استعدادات لإخلاء سجن شديد الحراسة بسبب حريق غابات

12:09 ص الأحد 23 يونيو 2024

الحرائق تلتهم غابات كندا

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أوتاوا - (د ب أ)
طلبت السلطات من حوالي 1000 شخص من سكان بور- كارتييه بمقاطعة كيبيك الكندية إخلاء منازلهم بسبب وجود خطر من نشوب حريق غابات، وفقا لمنشور على منصة "إكس" من وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وذكر سجن بور- كارتييه شديد الحراسة أنه يمكن أن يقوم بإجلاء العاملين ونقل نزلائه بطريقة آمنة، وفقا لتقرير صحفي لشبكة "سي بي سي" الكندية نقلا عن إدارة السجون الكندية.
وأعلن موقع سجن بور- كارتييه الإلكتروني تعليق الزيارات بسبب "وضع الطوارئ المتغير لحريق الغابات".

حرائق الغابات غابات كندا
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