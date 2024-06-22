البث الإسرائيلية: جالانت يغادر إلى واشنطن اليوم ليبحث مع مسؤولين أمريكيين الحرب بغزة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يغادر إلى واشنطن اليوم ليبحث مع مسؤولين أمريكيين الحرب في غزة وعلى الحدود الشمالية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قَبِل دعوة من نظيره الأمريكي لويد أوستن لزيارة البنتاجون في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر.

وذكر رايدر عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، خلال اتصاله في 11 يونيو الجاري مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، دعا لويد أوستن جالانت لزيارة البنتاجون لإجراء المزيد من المناقشات بشأن التطورات الأمنية في الشرق الأوسط".

وسوف تكون الزيارة هي الثانية لجالانت إلى واشنطن العاصمة منذ إندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.