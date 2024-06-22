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بوريل: يجب أن يكون الصليب الأحمر بغزة قادرًا على القيام بواجباته بأمان

05:57 م السبت 22 يونيو 2024

جوزيب بوريل

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وكالات

أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، القصف الذي دمر مكتب الصليب الأحمر في غزة وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا.

وشدد بوريل على ضرورة أن يكون الصليب الأحمر بغزة قادرا على القيام بواجباته بأمان بما في ذلك مساعدة الضحايا.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قالت إن مكتبها في غزة الذي يأوي مئات النازحين الفلسطينيين أصابته أضرار ناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيطه، محذرة من أن إطلاق النار بالقرب من مقرها بالقطاع يعرض حياة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني للخطر.

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