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BBC

كوبا تنضم إلى جنوب أفريقيا بدعواها ضد إسرائيل

10:57 ص السبت 22 يونيو 2024

وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز

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وكالات

أعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال رودريغيز إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أنّ كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها إسرائيل بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشكل غير قانوني في قطاع غزة".

وأضافت أنّ مبادرة هافانا تأتي توافقا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني".

جنوب أفريقيا وزير الخارجية الكوبي إسرائيل محكمة العدل الدولية قطاع غزة
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