وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن جميع العاملين في الوزارة متأسفون لاستقالة أندرو ميلر، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه ونتمنى له التوفيق.

وأضاف المتحدث في تصريحات لشبكة سي إن ان الأمريكية، أن ميلر صاحب خبرة عميقة ويقدم يوميا آراء ثاقبة للوزارة.

كانت صحيفة واشنطن بوست أفادت مساء اليوم الجمعة باستقالة أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية من منصبه.

وقالت مصادر للجزيرة، إن ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأمريكية من حرب غزة، موضحة أن ميلر كان يأمل تحولا ملموسا في موقف إدارة بايدن وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة.

وتابعت المصادر، أن قرار ميلر عززه الموقف من هجوم رفح وإخفاق إدارة بايدن في معالجة موقف نتنياهو المتعنت، قائلة: "ميلر قدم أسبابا عائلية مبررا لخروجه من منصبه وتقديم استقالته".

وأكملت: "ميلر هو أعلى مسؤول في الدبلوماسية الأمريكية على اتصال بسياسة الحرب يستقيل من منصبه".