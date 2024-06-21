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الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 في كمين للقسام

11:03 ص الجمعة 21 يونيو 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوب قطاع غزة أمس.

وكانت القسام أعلنت أن مقاتليها نصبوا كمينا محكما لقوة إسرائيلية مدرعة، بتفجير لغم ذي قوة تفجيرية كبيرة، تم زرعه في طريق القوة الإسرائيلية جنوب حي تل السلطان غرب رفح، بعد عمليات رصد استمرت أياما عدة.

وأضافت القسام أن مقاتليها فجروا اللغم في دبابة ميركافا لحظة مرورها في المكان، ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل ومقتل طاقمها.

كما أعلنت القسام أن مقاتليها أجهزوا على جنود إسرائيليين من المسافة صفر، بعد ملاحقتهم داخل أزقة مخيم الشابورة، بمدينة رفح.

الجيش الإسرائيلي كتائب القسام قطاع غزة طوفان الأقصى
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