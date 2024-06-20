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قبرص تعلق تقديم التأشيرات للبنانيين بعد تهديدات نصر الله

12:03 م الخميس 20 يونيو 2024

قبرص

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وكالات

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الخميس، بأن قبرص قررت تعليق تقديم التأشيرات للبنانيين في السفارة القبرصية في بيروت على خلفية تصريحات نصر الله الأمين العام لحزب الله.

وكان الأمين العام لحزب الله حذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان سيواجه برد قوي، وأن أي تعاون قبرصي مع إسرائيل سيجعل من قبرص جزءا من الصراع.

وقال "يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الاسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعامل معها المقاومة على أنها جزء من الحرب".

قبرص تهديدات نصر الله الأمين العام لحزب الله
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