سريلانكا.. فيضانات وانهيارات أرضية تودي بحياة 7 أشخاص على الأقل

كولومبو - (د ب أ)

قالت السلطات في سريلانكا اليوم الأحد، إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية.

وقال مسؤول من مركز إدارة الكوارث في سريلانكا إن أكثر من 50 ألف شخص نزحوا من منازلهم بعد استمرار هطول الأمطار الغزيرة طوال الليل، مما أثر على 13 منطقة من إجمالي مناطق البلاد التي يبلغ عددها 25 منطقة.

وكان من بين الضحايا ثلاثة أفراد من عائلة واحدة غرقوا في مياه الفيضانات في منطقة "أفيساويلا" شرق العاصمة كولومبو، وشخصان دفنا في انهيار أرضي في مدينة "راتنابورا" القريبة.

وتم نشر قوات الأمن السريلانكية لمساعدة المتضررين وإجلاء المواطنين الذين تقطعت بها السبل.

ومن المنتظر استمرار إغلاق كل المدارس في سريلانكا غدا الاثنين، وكانت آخر فيضانات تضرب البلاد في عام 2021 قد أسفرت عن مقتل 14 شخصا.