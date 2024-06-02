حزب الله يقصف مقر فرقة بجيش الاحتلال "بعشرات صواريخ كاتيوشا"

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الأحد، أنه قواته قصفت مقر قيادة فرقة الجولان 210 الإسرائيلية بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

من جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، عن اندلاع حرائق في عدة مواقع نتيجة سقوط 10 صواريخ عبرت من لبنان إلى منطقة كتسرين في الجولان.

وقال حزب الله في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأحد ‏ بِرمايتين متتاليتين مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا". ‏