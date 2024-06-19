قائد لواء جعفاتي: إسرائيل أمام تحد كبير في رفح

(وكالات)

قال قائد لواء جعفاتي، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لن توقف الحرب، حتى تتوصل إلى " حل حقيقي لشعب إسرائيل"، وذلك حسبما نقل عنه موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأضاف قائد لواء جعفاتي، أن قوات الجيش الإسرائيلي، أمام تحد كبير في الوقت الحالي خلال عمليتها البري بمدينة رفح، من أجل هزيمة مقاتلي حركة حماس داخل المدينة الجنوبية.

وأفاد قائد لواء جعفاتي، أن الجيش الإسرائيلي، قد دفع "ثمنًا باهظًا" خلال العملية البرية في مدينة رفح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 12 عسكريًا إسرائيليًا خلال الـ24 ساعة الماضية خلال المعارك الدائرة مع عناصر المقاومة الفلسطينية.