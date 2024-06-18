نتنياهو: نسعى إلى تحقيق نصر حاسم في غزة

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إننا نسعى إلى تحقيق نصر حاسم في غزة.

وأضاف رئيس وزراء حكومة الاحتلال، أن الوحدة الداخلية شرط أساسي للنصر ونحن نقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندنا.

وتابع نتنياهو، أن ثمن الحرب باهظ ولا خيار لنا فإما نحن أو ممثلو "محور الشر" الذين يريدون تدميرنا، موضحا أن إسرائيل لا تريد أصوات اليأس والإحباط بل أصوات القوة حتى ننتصر.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل إلغاء القيود على تقديم السلاح لإسرائيل.