نتنياهو: واشنطن تعمل على إلغاء القيود على نقل الأسلحة لنا

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل إلغاء القيود على تقديم السلاح لإسرائيل.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة القيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة قريبا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، إنه سيحقق قريبا أهدافه من الهجوم الذي يشنه في رفح.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم القضاء على نصف الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، التي كانت تدير قطاع غزة قبل الحرب التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

وتابع بالقول، إن حوالي 60 إلى 70 % من أراضي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة تخضع حاليا لـ"السيطرة العملية" للقوات الإسرائيلية.

وأكمل الجيش الإسرائيلي إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط قبل اكتمال العملية العسكرية في غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، في بداية شهر مايو الماضي. وكان الهدف المعلن منها هو تفكيك آخر الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس".