جانتس: مهلة التوصل إلى حل مع حزب الله بدأت تنفد

(وكالات)

قال زعيم حزب أزرق أبيض الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، إن مهلة التوصل إلى اتفاق بشأن التوترات على الحدود مع لبنان بدأت في النفاد، وذلك خلال اجتماعه مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط عاموس هوشستين.

وأضاف جانتس وهو وزير سابق في حكومة الحرب المنحلة، أنه سيدعم أي تحرك فعال بشأن الجبهة الشمالية من خارج حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد جانتس، على التزام إسرائيل، بإزالة تهديد حزب الله اللبناني عن المستوطنين المتواجدين شمالي إسرائيل.

ووصل هوشستين، إلى إسرائيل أمس الاثنين، ضمن جولة إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل وقف التصعيدات على الحدود بين إسرائيل حزب الله على الحدود.