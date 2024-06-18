بوتين يشيد بدعم كوريا الشمالية للحرب الروسية ضد أوكرانيا

موسكو - (د ب أ)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقال لصحيفة رسمية في كوريا الشمالية قبل زيارته المقررة للبلاد اليوم الثلاثاء، بدعم بيونج يانج لموسكو في حربها ضد أوكرانيا.

وأشاد بوتين، في مقال لصحيفة "رودونج شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية، بعنوان "روسيا وكوريا الشمالية: تقاليد الصداقة والتعاون عبر السنين" نشر على موقع الكرملين على الإنترنت، "بدعم كوريا الشمالية الثابت للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".

كما وجه الرئيس الروسي الشكر لكوريا الشمالية على تضامنها في القضايا الدولية المهمة، مضيفا أنها "ملتزمة وتشاطرها الأفكار" ومستعدة لمواجهة تطلعات الغرب لمنع إنشاء نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وقال بوتين إن البلدين لديهما خطط للتعاون في بناء بنية أمنية في أوراسيا، ومواجهة العقوبات الغربية، وإنشاء أنظمة معاملات مستقلة.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وكوريا الشمالية تعملان بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه.

وقال بوتين، في المقال، "اليوم، وكما كان من قبل، تعمل روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بنشاط على تطوير شراكة متعددة الأوجه"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما أكد بوتين أن روسيا وكوريا الشمالية ستعملان على تطوير آليات الدفع التي لا يسيطر عليها الغرب.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يتبع بثقة المسار الذي وضعه أسلافه - رجال الدولة البارزون وأصدقاء الشعب الروسي، الرفيقان كيم إيل سونج وكيم جونج إيل.

ويقوم الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى جمهورية كوريا الشمالية وفيتنام في الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.