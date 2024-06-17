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BBC

بلينكن تعهد لنتنياهو بإزالة قيود تزويد إسرائيل بالأسلحة

08:52 م الإثنين 17 يونيو 2024

أنتوني بلينكن

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وكالات

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة القيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة قريبا.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قال إنه سيحقق قريبا أهدافه من الهجوم الذي يشنه في رفح.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم القضاء على نصف الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، التي كانت تدير قطاع غزة قبل الحرب التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

وتابع بالقول، إن حوالي 60 إلى 70 % من أراضي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة تخضع حاليا لـ"السيطرة العملية" للقوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط قبل اكتمال العملية العسكرية في غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، في بداية شهر مايو الماضي. وكان الهدف المعلن منها هو تفكيك آخر الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس".

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