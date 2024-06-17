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BBC

جالانت وهاليفي يصادقا على تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي

04:55 م الإثنين 17 يونيو 2024

هرتسي هاليفي

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(وكالات)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف جالانت، صادقا على 11 تعيينًا لضباط كبار في الجيش تشمل مناصب في الاستخبارات والتخطيط.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حل حكومة الحرب الإسرائيلية، على خلفية رغبة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير الانضمام إلى المجلس عقب استقالة عضو مجلس الحرب السابق بيني جانتس من منصبه.

وأعرب بن جفير في أكثر من مناسبة عن رغبته الانضمام إلى حكومة الحرب، للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب الدائرة في قطاع غزة.

هرتسي هاليفي الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت
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