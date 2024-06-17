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للمرة الأولى منذ 24 عامًا.. بوتين يزور كوريا الشمالية

04:29 م الإثنين 17 يونيو 2024

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

أعلن القصر الرئاسي الروسي"الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى جمهورية كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وقال الكرملين، في بيان، "تلبية لدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، سيقوم الرئيس الروسي بزيارة دولية ودية إلى كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو الجاري"، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقام زعيم كوريا الشمالية بزيارة رسمية إلى روسيا في سبتمبر 2023. وخلال إقامته في أقصى شرق روسيا، دعا رئيس كوريا الشمالية نظيره الروسي للقيام بزيارة لبلاده في الوقت الذي يراه مناسبا.

يشار إلى أن المرة الوحيدة التي زار فيها بوتين كوريا الشمالية كانت في يوليو 2000، بعد شهرين من تنصيبه رئيسا لأول مرة، حيث ناقش القضايا الثنائية والدولية مع والد كيم، كيم جونج إيل، الذي كان رئيسا للجمهورية آنذاك.

فلاديمير بوتين كوريا الشمالية زيارة كوريا الشمالية كيم جونج أون
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