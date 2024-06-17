الرئيس الروسي يزور فيتنام الأربعاء المقبل

موسكو - (د ب أ)

أعلنت الخدمة الصحفية للقصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة دولية إلى فيتنام يومي 19 و20 يونيو الجاري.

وقال الكرملين، في بيان، إن تطوير الشراكة بين موسكو وهانوي سيكون في محور المفاوضات التي سيعقدها الرئيس الروسي في فيتنام، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وأضاف الكرملين "ستعقد اجتماعات في هانوي مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، ورئيس فيتنام تو لام، ورئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، ورئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان".

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين إنه "من المقرر مناقشة وضع وآفاق مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية، وتبادل الآراء حول القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية".