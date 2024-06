من عرب 48.. تفاصيل مصرع 3 إسرائيليين وإصابة أخرين في مصر (فيديو+ صور)

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن ثلاثة إسرائيليين على الأقل قتلوا، فيما أصيب آخرين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ في مصر.

وبحسب التقارير الأولية، فإن القتلى الثلاثة هم من عائلة واحدة من مسلمي إسرائيل، ناجي عامر وزوجته جمانة، وابنتهما الرضيعة جوليا البالغة من العمر نحو شهرين، وهم من سكان كفر قاسم العربية "عرب 48".

وأمضت جمانة وناجي عطلة نهاية الأسبوع الماضي في نويبع مع أطفالهما الـ3، الذين أصيب 2 منهم في الحادث بجروح خطيرة ولا يزالون في مصر يتلقون العلاج اللازم، فيما لقيت الرضيعة مصرعها.

