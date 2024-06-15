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من عرب 48.. تفاصيل مصرع 3 إسرائيليين وإصابة أخرين في مصر (فيديو+ صور)

06:17 م السبت 15 يونيو 2024

مصرع 3 إسرائيليين

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وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن ثلاثة إسرائيليين على الأقل قتلوا، فيما أصيب آخرين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ في مصر.

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وبحسب التقارير الأولية، فإن القتلى الثلاثة هم من عائلة واحدة من مسلمي إسرائيل، ناجي عامر وزوجته جمانة، وابنتهما الرضيعة جوليا البالغة من العمر نحو شهرين، وهم من سكان كفر قاسم العربية "عرب 48".

وأمضت جمانة وناجي عطلة نهاية الأسبوع الماضي في نويبع مع أطفالهما الـ3، الذين أصيب 2 منهم في الحادث بجروح خطيرة ولا يزالون في مصر يتلقون العلاج اللازم، فيما لقيت الرضيعة مصرعها.

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي لموقع "والا" العبري، إنه صباح اليوم السبت، ناشد السلطات المصرية للمساعدة في إعادة الجثث إلى إسرائيل من المستشفى المصري، ووصف الحادث بأنه "كارثة خطيرة، لا توجد كلمات".

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بدوره قال صالح بدير شقيق الأم الراحلة: "إنها مأساة فظيعة، لقد تمزقت أسرة، بالطبع سنفعل كل شيء من أجل الطفلين اللذين تم إنقاذهما، مضيفًا أن العائلة كانت في طريقها هذا الصباح لقضاء عطلة أسبوع العطلة في سيارتهم عندما وقع الحادث".

ولم تتلق الأسرة في إسرائيل حتى الآن تفاصيل حول الحادث، بينما تحقق الشرطة المصرية في ملابسات الحادث.

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وبحسب العم، فقد ذهب قريب آخر بالفعل إلى مصر، وعلى حد علمه، فإن الأطفال الذين نجوا من الحادث موجودون بالفعل في طابا على الجانب المصري من الحدود وينتظرون العبور.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، "وقع اليوم في ساعات الصباح حادث سيارة خطير لقي فيه ثلاثة أفراد من عائلة إسرائيلية مصرعهم وأصيب آخرون، كانت العائلة مسافرة في منطقة نويبع بمصر".

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وتتعامل السفارة الإسرائيلية في القاهرة وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج بوزارة الخارجية مع الحادث، ويعملون مع السلطات المصرية على نقل جثامين القتلى إلى إسرائيل، فضلا عن مساعدة الجرحى في المستشفيات".

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من عرب 48.. تفاصيل مصرع 3 إسرائيليين وإصابة أخرين في مصر (فيديو+ صور)
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