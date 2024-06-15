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BBC

بعد مقتل 8 جنود.. وسائل إعلام عبرية تكّذب الجيش بشأن كيفية استهداف المدرعة

06:33 م السبت 15 يونيو 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم السبت، إن المدرعة التي كان تنقل الجنود الـ 8 القتلى استُهدفت أثناء تحركها، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال استغرق ساعتين للوصول إلى المدرعة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل 8 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود الثمانية قُتلوا نتيجة انفجار لغم في ناقلة جند بتل السلطان في رفح بينهم نائب قائد سرية برتبة نقيب.

وكانت كتائب القسام قالت إنها نصبت كمينا مركّبا لقوات وآليات جيش الاحتلال بتل السلطان غرب رفح، واستهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة إنقاذ استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل أفرادها.

وسبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح قطاع غزة كتائب القسام سرايا القدس
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