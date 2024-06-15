تصرفات بايدن وتجاهل ميلوني.. مشاهد غريبة من قمة مجموعة السبع بإيطاليا (صور+ فيديو)

وكالات

في قمة مجموعة السبع المنعقدة في الفترة من 13-15 يونيو في منطقة بولونيا بجنوب إيطاليا، والتي تهدف إلى دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، برزت بعض المشاهد الغريبة التي أثارت الانتباه، من بين هذه المشاهد كانت نظرات رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، الحادة تجاه بعض القادة الآخرين.

وانتشر مقطع فيديو يظهر رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، وهي ترحب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ببرود عند وصوله إلى قلعة سويفي لحضور حفل عشاء رسمي على شرف قادة مجموعة السبع.

مقطع الفيديو وثّق هذه اللحظة، أظهر نظرات ميلوني الحادة تجاه ماكرون، مما أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول العلاقة بين الزعيمين وأسباب هذا الاستقبال الفاتر.

التوتر بين ماكرون وميلوني تعمّق خلال القمة بسبب قضية الإجهاض، التي يعارضها اليمين المتطرف الإيطالي بقيادة حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه ميلوني.

وفي هذا الشأن دعا ماكرون، إلى إجراء انتخابات برلمانية بعد تراجع حزبه في الانتخابات الأوروبية الأسبوع الماضي، معربًا عن أسفه لعدم إدراج كلمة "إجهاض" في البيان الختامي لقمة إيطاليا 2024.

واتهمت ميلوني الرئيس الفرنسي بإدارة حملة انتخابية خلال القمة، معتبرة أن ماكرون استغل الخلاف حول مسألة الإجهاض لتحقيق مكاسب سياسية.

وقالت ميلوني: "لا يوجد سبب لإثارة الجدل حول القضايا التي تم الاتفاق عليها منذ فترة طويلة"، بحسب ما أوردته وكالة "أنسا" الإيطالية.



الاستقبال البارد والخلافات العلنية بين الزعيمين أظهرت مدى تعقيد العلاقات بين بعض الدول الأعضاء في مجموعة السبع، وأكدت على استمرار التوترات حول قضايا اجتماعية وسياسية حساسة.

توتر سوناك وميلوني

ولم يكن التوتر بين ميلوني وماكرون الوحيد في القمة، فقد أثارت لحظة لقاء ميلوني برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

🚨 رفضت رئيس وزراء ايطاليا ميلوني قبلة فرنسية من رئيس وزراء بريطانيا سوناك pic.twitter.com/vWGcnSKNA0 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) June 14, 2024

الارتباك كان واضحًا على رئيسة وزراء إيطاليا، التي شوهدت تبتعد عن سوناك أثناء حديثهما لدى وصوله إلى القمة، بينما كان الأخير يحاول الاقتراب منها.







كما وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي كان آخر الزعماء الذين وصلوا إلى جنوب بولونيا، التحية لرئيسة وزراء إيطاليا بشكل غريب لدى وصوله إلى القمة.

ميلوني تحاول ألا تضحك على بايدن



اضطرت رئيسة وزراء إيطاليا إلى تغطية وجهها والالتفاف لتجنب الضحك علناً على الرئيس الأمريكي في إحدى حالات انقطاع الاتصال المعتادة. انتبه إلى الـ 16 الثانية pic.twitter.com/UAAD5kT3MK — Saif_CH (@saif_SH45) June 13, 2024

عند صعوده إلى المسرح، حيث كانت ميلوني تنتظره، تحدث الاثنان لبضع دقائق قبل أن تشير ميلوني نحو إطار شعار مجموعة السبع، الذي وقعه كل زعيم حاضر، وعندما همّ بالنزول من على المنصة، رفع بايدن ذراعه اليمنى إلى جانب رأسه وأدى التحية لميلوني.

ماذا يفعل جو بايدن مع بابا الفاتيكان. 😂 pic.twitter.com/Uyv0uOGRTx — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) June 15, 2024





بالإضافة إلى ذلك، ألقى بايدن التحية على البابا فرانسيس بطريقة غير معتادة، حيث قام بفرك جبهته بجبهة البابا بعد مصافحته له في القمة.

هفوة جديدة لبايدن

هفوة جديدة تضاف لسجل هفوات بايدن، ففي حين مشاهدة زعماء المجموعة، ومن بينهم ميلوني ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، وماكرون ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، إلى جانب بايدن، عرضًا مظليًا، بدأ الأخير في التجول لمفرده، وشوهدت رئيسة الوزراء الإيطالية وهي تمسك به لإعادته إلى المجموعة.