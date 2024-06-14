جالانت: لن نمنح فرنسا دورا في المباحثات بشأن الاحتياجات الأمنية بلبنان

وكالات

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف جالانت قوله، إن إسرائيل لن تمنح فرنسا دورا في المباحثات بشأن الاحتياجات الأمنية بلبنان.

وكانت الخارجية الإسرائيلية قالت إن تصريحات جالانت التي هاجم فيها فرنسا "غير صحيحة وفي غير محلها".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن ستفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية هاجمت قوافل مساعدات لقطاع غزة.

كان تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، كشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيما للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة، ونفى لاحقا وجود خيام في المنطقة المستهدفة.

وقال زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان، إنه لا أهداف واقعية لحرب السيوف، ومن المستحيل تحرير الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الوقت ذاته.

وأضاف زعيم حزب العمل، أنه ليس لدى إسرائيل خطة لليوم التالي للحرب في غزة، موضحا أن تل أبيب لا تعلم من سيتولى إعادة الإعمار أو إدارة غزة ومن سيخلف حماس.

وتابع زعيم حزب العمل الإسرائيلي يائير غولان: "كان من الممكن الوصول لصفقة وإنهاء الحرب منذ 4 أشهر لكن بنيامين نتنياهو منع ذلك وفضل مصلحته".