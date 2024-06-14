القيادة المركزية الأمريكية: إصابة عامل مدني في هجوم للحوثيين على سفينة شحن

واشنطن-(د ب أ)

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" يوم الخميس إن بحارا مدنيا على متن سفينة تجارية في خليج عدن أصيب بإصابات بليغة إثر تعرض السفينة لهجوم نفذه المتمردون الحوثيون في اليمن.

وجاء في منشور للقيادة المركزية الأمريكية عبر صفحتها على منصة إكس أن العامل تم نقله إلى أقرب سفينة من أجل تلقي الرعاية الطبية. ولم يكشف عن جنسية الرجل حتى الآن.

وكتبت سينتكوم "أن هذا السلوك المتهور المتواصل من الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض للخطر حياة البحارة في أنحاء البحر الأحمر وخليج عدن".

واندلع حريق على متن السفينة التجارية التي وصفت بأنها "ناقلة بضائع ترفع علم بالاو ومملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا"، بعد أن تعرضت لهجوم بصاروخين كروز، بحسب القيادة الأمريكية.

وتابعت القيادة أن طاقم السفينة كان لا يزال يكافح النيران.

وبعد ساعات من الهجوم الأول، قالت سينتكوم إن السفينة /فيربينا/ تعرضت لهجوم ثان خلال 24 ساعة بصاروخ باليستي مضاد للسفن.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الهجوم الثاني قد أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا أو الأضرار.

ووفقا لسينتكوم فإن السفينة كانت في طريقها من ماليزيا إلى إيطاليا و"تحمل مواد بناء خشبية".

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وردا على تلك الهجمات، نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عدة غارات عسكرية ضد مواقع الحوثيين في اليمن.

كما أطلق الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية لحماية الشحن التجاري في البحر الأحمر.