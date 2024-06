بسبب علم الدولة.. فوضى وعراك بالأيدي داخل البرلمان الإيطالي| فيديو

وكالات

تعرض أحد نواب البرلمان الإيطالي، لهجوم خلال محاولته تسليم علم البلاد، إلى نائب آخر من حزب التجمع اليميني المتشدد، خلال مناقشة مشروع قانون مقترح بشأن زيادة الحكم الذاتي للحكومات المحلية.

وكان ذلك خلال عرض مشروع قانون الحكم الذاتي في البرلمان الإيطالي، وحصل عراك عنيف تطور إلى اشتباك بالأيدي، وعلى إثره تعرض وزير حزب "حركة خمس نجوم"، ليوناردو دونا، لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى وزير شؤون الحكم الذاتي، روبرتو كالديرولي.

وقرر رئيس مجلس النواب، لورنزو فونتانا، إخراج ليوناردو دونا من القاعة، وأحاط به ممثلو الشعب من الائتلاف الحاكم، وأصيب دونا وتم نقله على كرسي متحرك إلى المستشفى.

يشار إلى أن مشروع القانون الذي قدمته حكومة جورجا ميلوني ينص على مزيد من حقوق الحكم الذاتي للمناطق الإدارية الفردية في إيطاليا. وانتقدت المعارضة اعتماد هذا الإجراء.

