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BBC

مندوبة الاحتلال بمجلس الأمن تلوّح بانسحاب إسرائيل من الأمم المتحدة

03:51 م الخميس 13 يونيو 2024

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وكالات

قالت مندوبة الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة ريوت شابير بن نفتالي، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستدرس خلال أيام إمكانية طرد كبار مسؤولي الأمم المتحدة من أراضيها.

وأشارت بن نفتالي إلى أنه آن الأوان كي تفكر إسرائيل في إيجابيات وسلبيات الانسحاب من الأمم المتحدة.

وكانت وكالة "فايننشال تايمز" البريطانية قالت نقلا عن مصادر مطلعة، أمس الأول الثلاثاء، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثت إجراءات ضد وكالات أممية عاملة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الإسرائيلية قد تشمل طرد موظفين أمميين، مؤكدين أن على وكالات الأمم المتحدة أن تشعر بالقلق.

وفي مارس الماضي، قال سفير حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق بالأمم المتحدة جلعاد إردان، إنه يجب إغلاق مقر الأمم المتحدة بالقدس وطرد مسؤوليها إذا لم تفعل المادة 99 لصالح إسرائيل.

ريوت شابير بن نفتالي الاحتلال الإسرائيلي مجلس الأمن إسرائيل الأمم المتحدة
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