بعد الكويت.. اندلاع حريق ضخم في سوق المنامة بالبحرين

وكالات

اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء في سوق المنامة القديم بالعاصمة البحرينية دون أن تتبين على الفور أسبابه.

وقالت وزارة الداخلية في تدوينة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الدفاع المدني يباشر إخماد حريق اندلع بمبنى متعدد الطوابق بمنطقة سوق المنامة".

وأضافت الوزارة أن "الجهات المختصة تقوم باتخاذ إجراءاتها اللازمة في الموقع".

وتداولت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحريق الذي وقع في أزقة سوق المنامة القديم، المعروف محليا باسم (سوق باب البحرين).

وأظهرت المقاطع ألسنة اللهب ودخانا كثيفا بالقرب من محلات تجارية في أزقة السوق الضيقة.

ولم تعلن السلطات البحرينية عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب اندلاع هذا الحريق، أو الأضرار.

وكان حريق اندلع بداخل مبنى سكني في مدينة المنقف، جنوبي الكويت، في وقت سابق الأربعاء، حيث لقي 49 شخصا حتفهم وأصيب العشرات.